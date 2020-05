Italia sostenga integrazione africana

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ricorda oggi la giornata dell”Organizzazione per l’Unità Africana (l’OAU nata 57 anni fa ad Addis Abeba con 31 paesi fondatori). Mattarella confida nel nostro Paese Italia per sostenere il progetto d’integrazione del continente africano, un esigenza ad oggi sempre più avvertita ed attuale. Europa e Italia chiamate a far fronte alle ricadute sanitarie della pandemia. In tempo di pandemia da coronavirus l’Europa e quindi l’Italia sono chiamate a far fronte alle ricadute sanitarie ed economiche dell’epidemia.

