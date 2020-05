Incontro utile e positivo con il Senatore Salvini

Dopo una rassegna delle misure poste in essere per fronteggiare l’attuale fase emergenziale, l’Istituto ha spiegato i numeri e l’enorme sforzo messo in campo per implementare le misure della cassa integrazione e dei bonus. La giacenza effettiva sulla cassa integrazione si è molto ridotta e ad oggi rimangono da pagare 778.300 beneficiari, a fronte di 2,1 milioni di casse integrazioni pagate direttamente e di circa 4 milioni anticipate dalle aziende e conguagliate da Inps. A cui si aggiungono 4 milioni di bonus 600 euro pagati ad Aprile e già rinnovati dopo il Decreto rilancio nei giorni scorsi.