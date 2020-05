Padova, tragico incidente a San Pietro Viminario

Un tragico incidente è avvenuto poco dopo le 20 di Giovedì 28 Maggio in via Marconi, nel comune di San Pietro Viminario. Due autovetture e un ciclista sono riamasti coinvolti nello scontro e per il conducente di una delle due auto non c’è stato nulla da fare, gli altri due sono stati trasportati in ospedale. I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Este, hanno messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i Carabinieri di Monselice e di Albignasego per i rilievi del caso.

