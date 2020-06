Vitalizi. Salvini: Pronti a raccogliere firme per tagliarli

Mentre il PD voleva aumentare gli stipendi dei parlamentari

(DIRE) Roma, 26 Giu. – “Non solo pace fiscale e cancellazione della sanatoria dei clandestini: il 4 luglio la Lega raccogliera’ le firme anche per abolire una volta per tutte i vecchi vitalizi ancora in vigore. Siamo orgogliosi di aver votato contro i privilegi anche in Commissione, unici ad averlo fatto. Quelle del Pd sono lacrime di coccodrillo: solo un anno fa voleva aumentare gli stipendi dei parlamentari con tanto di proposta formale del suo tesoriere Zanda”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 09:56