Dm Drogerie Markt cerca personale in Toscana e al Nord Italia

Dm Drogerie Markt, una delle principali catene europee nel settore bellezza, benessere e cura della casa è alla ricerca di addetti alle vendite nel Nord Italia e in Toscana, visti l’ampliamento dello shop di Livorno e l’apertura di quello nuovo di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. I requisiti del candidato ideale sono:

esperienza pregressa nella mansione;

abitudine a lavorare a ritmi sostenuti;

flessibilità oraria con disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica;

disponibilità alle trasferte anche fuori regione (a carico dell’azienda);

Ambizione.

Per i selezionati sono previsti un periodo di formazione iniziale per l’inserimento corretto in azienda, un contratto a tempo determinato (part o full time) e corsi di formazione continui e aggiornati. L’addetto alle vendite si occuperà di accoglienza e assistenza alla vendita, operazioni di cassa, carico e scarico merci, rifornimento e pulizia, cura degli spazi espositivi, magazzino, attività di inventario, apertura e chiusura del punto vendita e piccola contabilità ordinaria. Per consultare tutte le posizioni attualmente aperte e candidarsi direttamente online è sufficiente cliccare qui.

