Migranti. Lega: su hotspot Messina imbarazzante silenzio del Governo

“Conte e Lamorgese devono una spiegazione”

(DIRE) Palermo, 18 Ago. – “Altri venti migranti in fuga dall’hotspot di Messina, la situazione e’ evidentemente allo sbando. Il presidente Conte e il ministro Lamorgese devono immediatamente una risposta ai messinesi, sia in termini di sicurezza che di chiusura dell’ex caserma Gasparro di Bisconte”. Lo affermano in una nota congiunta Matteo Francilia, commissario provinciale della Lega a Messina, ed Enzo Calabrò, commissario cittadino del Carroccio. “Siamo alla quarta evasione dal centro di Bisconte – si legge ancora nella nota – e’ ancora non ci sono indicazioni precise su come si intende procedere per chiudere definitivamente questa struttura inutile e pericolosa. Abbiamo solo un bando della prefettura di Messina per individuare un’altra struttura da destinare all’accoglienza dei migranti che portera’ inevitabilmente oltre la fine del mese di agosto ma ancora nessuna chiarezza su come si vorra’ gestire l’emergenza dell’hotspot di Bisconte e soprattutto di quando si vorra’ procedere alla definitiva chiusura. Il silenzio delle istituzioni davanti a questo scempio e’ imbarazzante – concludono Francilia e Calabro’ -. Chiediamo che il ministro dell’Interno prenda provvedimenti e che chiarisca una volta per tutte sul destino dell’hotspot di Messina”. (Com/Sac/ Dire) 16:26 18-08-20