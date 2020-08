USA: Stato d’Emergenza causa incendi in California, evacuate alcune aree

10:42 – Le elevate temperature e i forti venti dovuti alle impetuose fiamme che stanno lacerando gli Stati Americani, hanno costretto il Governatore della California, Gavin Newsom, a dichiarare lo stato d’emergenza causa incendi. A Sacramento, una delle aree più colpite, i residenti e le industrie cercano di risparmiare sull’uso di acqua ed elettricità, mentre molte altre zone, quali l’area di San Francisco, sono state evacuate, a causa del forte vento che amplia e moltiplica i roghi e dell’aria irrespirabile. Newsom afferma che “Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza delle comunità alle prese con i roghi in queste estreme condizioni climatiche” (cit. TGCOM24).