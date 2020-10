Torino: Ritrovati gioielli e preziosi dagli agenti del Commissariato Borgo Po

In casa del trentatreenne arrestato anche un’arma e oltre 50000 euro in contanti

A seguito di attività info-investigativa finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e delle truffe ad anziani, gli agenti del commissariato Borgo Po hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti di valore e arrestato un cittadino italiano di 33 anni. A casa dell’uomo, a Moncalieri, i poliziotti hanno trovato preziosi, orologi di pregio e oltre 50000 euro in denaro contante, quest’ultimo per lo più occultato all’interno del cassone del divano, appositamente modificato. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato tre ricetrasmittenti, spesso usate per la commissione di furti in appartamento e truffe ad anziani, una carabina ad aria compressa e una pistola STEYER con 19 proiettili. Per quanto riguarda gioielli, brillanti e preziosi, i poliziotti hanno trovato un orologio Eberhard, una penna Cartier, e una trentina tra anelli, collane, ciondoli e orecchini. Sono, invece, 325, di vario colore, forme e dimensioni, le pietre trovate, insieme a uno strumento di precisione utilizzato per verificarne la purezza. Il trentatreenne è stato arrestato per la violazione della norma sulle armi e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Al fine di individuare le parti offese e procedere alla restituzione dei preziosi agli aventi diritto, foto degli oggetti di valore sequestrati sono tate inerite nella bacheca degli “oggetti rubati e degli oggetti recuperati” del sito web della Polizia di Stato (raggiungibile attraverso il link https://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati selezionando poi la sezione recuperati e indicando Torino nel menu a tendina delle province).

Per le informazioni del caso sul materiale rinvenuto e sequestrato contattare il commissariato di P.S. “Borgo Po” – Ufficio Investigativo (tel. 0116619711 mail: comm.borgopo.to@pecps.poliziadistato.it.)