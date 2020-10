Milano: gira con 5 coltelli e danneggia 2 auto in sosta. La Polizia arresta un uomo

Ieri sera gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti in via Osoppo per un uomo che stava danneggiando due auto in sosta. L’uomo, un cittadino italiano di 33 anni, durante il controllo ha minacciato i poliziotti e si è scagliato contro di essi. Dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno trovato in possesso di 5 coltelli da cucina custoditi all’interno di una busta. I poliziotti hanno arrestato il 33enne per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale e lo hanno indagato a piede libero per danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f96a58e51ad0169032405