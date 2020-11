Covid. Da ieri 32.953 nuovi contagi e 226.640 tamponi, 623 i morti

(DIRE) Roma, 11 Nov. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 32.953, sulla base di 225.640 tamponi, 623 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 42.953. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 35.098, su 217.758 tamponi, mentre le vittime erano state 580. Sono 110 i nuovi ingressi in terapia intensiva per coronavirus che si sono registrati da ieri in Italia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggermente meno di ieri (+122), quando gli ingressi erano tornati a salire dopo alcuni giorni di continuo calo: +124 il 6 novembre, +119 il 7 novembre, +115 l’8 novembre, +100 domenica. (Sor/Dire) 17:00 11-11-20