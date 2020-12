Centro Europeo Controllo Malattie: picco in alcuni Stati, ma “siamo ancora nel mezzo della pandemia”

12:08 – Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il quale si occupa di analizzare e interpretare i dati provenienti dai paesi dell’UE sulle malattie trasmissibili utilizzando il sistema europeo di sorveglianza, con lo scopo di rafforzare le difese Europee contro le malattie infettive, si è espresso in tali termini: “In molti Paesi europei si è iniziato a osservare una stabilizzazione o riduzione del tasso di notifica dei casi di Covid-19. Potrebbe essere il segnale che in alcuni Stati si è raggiunto il picco”, riporta TGCOM24, “Questi dati – aggiunge l’Ecdc – potrebbero essere l’effetto delle rigide misure restrittive non farmaceutiche adottate. Tuttavia siamo ancora nel mezzo della pandemia”.

SM