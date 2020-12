Nier, azienda specializzata nella consulenza in ambito energetico cerca personale in diverse province italiane: Pistoia, Napoli, Bologna, Milano, Genova e Torino. In particolare le assunzioni riguardano tecnici, sviluppatori, ingegneri e consulenti, fra cui:

– Systems Engineer

– Consulente Senior Hse

– Tecnico commerciale

– Tecnico sicurezza Junior

– Sviluppatore Software

– Ingegnere di processo

– Ingegnere elettrico

– Ingegnere energetico

– Senior Fem/Cfd Analyst

– Software Engineer.

Per candidarsi online; consultare tutte le posizioni attualmente aperte e recepire ulteriori informazioni è sufficiente visitare la pagina web apposita, “Lavora con noi” di Nier.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Nier-cerca-personale.aspx