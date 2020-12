Continua ad imperversare il maltempo su tutta la Penisola molte le regioni in allerta

Oggi maltempo su tutta la penisola italiana. Rimarranno chiuse anche oggi le scuole in 57 comuni della provincia di Udine, nella zona alta del territorio friulano. La situazione metereologica attuale ha fatto salire il rischio valanghe a 5 su 5 in Carnia e 4 su 5 nel Tarvisiano. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia indica decreta l’allerta di colore arancione. Anche nel Centro-Sud in Umbria, in Campania (nella zona di confine con il Lazio, in Basilicata e gran parte della Calabria c’è allerta arancione. Allerta gialla invece è stata dichiarata in parte dell’ Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Molise, Sicilia. Allerta rossa sempre per il maltempo invece nella zona Meridionale della Campania. In tutto il Sud Italia sono previste forti precipitazioni e mareggiate sui litorali.

