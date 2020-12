Covid. Zampa: Su vaccinazione velocissimi, nessun medico può essere veicolo contagio

(DIRE) Roma, 22 Dic. – “AstraZeneca dovra’ rifare i trial di fase tre perche’ ha commesso un errore con la somministrazione delle dosi. Per continuare pertanto la vaccinazione in Italia andremo avanti con Moderna, cercando di procedere velocissimi. Tornando alle perplessita’ di alcuni nei confronti del vaccino, voglio ricordare che anche su questo c’e’ stato chi credeva che non avremmo avuto un vaccino entro fine anno. Con ministro e viceministro ne abbiamo parlato, non possiamo accettare che un medico diventi veicolo di contagio”. Lo ha affermato Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ospite di ‘Oggi e’ un altro giorno” su Rai 1. (Org/Dire) 15:39 22-12-20