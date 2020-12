Covid. Zampa: No ad allarme su variante del virus

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Credo che dopo le feste torneremo al nostro regime colorato, arancio, giallo e rosso, anche se la preoccupazione per la variante del virus e’ piuttosto seria. Dovremmo rilevare, attraverso i dati, se la variante impropriamente detta inglese possa aver attraversato anche la nostra popolazione: vediamo se Rt salira’ e analizziamo i test riscontrati positivi per rilevare eventuali varianti. Credo che in questo momento, dalle nostre osservazioni, non vi sia ancora un campanello d’allarme nel nostro Paese. Peraltro il Ministro Speranza ha preso una decisione alla velocita’ della luce”. Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di TimeLine su SkyTg24. (Org/Dire) 16:53 23-12-20