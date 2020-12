Cina: stop voli Gran Bretagna a causa della variante Covid

Anche la Cina ha deciso, come hanno già fatto altri paesi, di sospendere i voli passeggeri da e per il Regno Unito nel timore che si possa diffondere la variante del sarscov-2 individuata in Gran Bretagna. E’ stato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, a darne notizia a media. Il blocco verrà eventualmente allentato o rimosso dalla Cina in dipendenza dalla situazione sanitaria della Gran Bretagna. Il gigante asiatico è covid free già da alcuni mesi e non vuole mettere a rischio i risultati ottenuti.

