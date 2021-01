OMS: vaccino Pfizer riceve convalida emergenza

10:42 – Il vaccino Pfizer ha ricevuto la convalida di emergenza da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per tutto il Pianeta sarà dunque più facile approvare rapidamente l’importazione e la distribuzione del vaccino. La decisione “rende il vaccino Pfizer/BioNTech il primo a ricevere la convalida di emergenza dall’inizio dell’epidemia. E’ un passo molto importante per garantire l’accesso universale ai vaccini anti-Covid”, scrive TGCOM 24. Nel frattempo sulla pagina Twitter dell’OMS si legge: “Il WHO Emergency Use Listing (EUL) consente ai paesi di accelerare i propri processi di approvazione normativa per importare e amministrare il vaccino # COVID19. Consente inoltre all’UNICEF di procurarsi il vaccino per la distribuzione ai paesi bisognosi.”

SM