Covid. Salvini: Diamo voce a #Ioapro o ristoratori moriranno di fame

(DIRE) Roma, 12 gen. – “Noi diamo voce a questa iniziativa #ioapro, in cantiere da venerdi’ in poi. Si tratta di lavoratori, di piccoli imprenditori che non possono essere accusati di negazionismo, che rischiano di morire di fame”. Cosi’ Matteo Salvini, in diretta Facebook, si schiera a favore dell’iniziativa promossa da Umberto Carriera, ristoratore di Pesaro. Lui e altri ristoratori da venerdi’ 15 hanno deciso di riaprire i locali, nonostante i divieti del governo. “Non si tratta di pericolosi fuorilegge, di negazionisti o casinisti- aggiunge Salvini- io non incito nessuno, sto facendo solo da tramite tra voi e i milioni dei miei follower. Noi diamo voce a qualcuno che si mette in gioco di persona”. Carriera, poi, spiega: “Non e’ una manifestazione ne’ una protesta, si tratta di sopravvivenza. Finora abbiamo avuto oltre 60mila adesioni, tra bar e ristoranti, pronti a riaprire da venerdi’ in poi, nel pieno rispetto delle normative. Anzi, abbiamo inserito anche ulteriori restrizioni, sempre rispettando il coprifuoco”. Il senso, spiega, e’ far ripartire alcune attivita’ ed “evitare di qui a qualche mese i cappi al collo”. (Anb/ Dire) 19:24 12-01-21