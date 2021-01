Corea del Nord, Kim Jong-un: presentato un nuovo missile balistico per sottomarini

11:27 – In una parata della forza militare avvenuta sotto la supervisione del leader Kim Jong-un, la Corea del Nord ha presentato il suo nuovo missile balistico che verrà usato dai sottomarini e definito dai media locali, secondo la BBC, “l’arma più potente del Mondo”. Tale spettacolo di forza militare avviene prima dell’insediamento ufficiale alla Casa Bianca di Joe Biden e dopo l’affermazione del Leader Coreano che denuncia gli Stati Uniti come il “più grande nemico” del Paese. La BBC descrive i video dei media locali, nei quali vengono mostrate truppe di fanteria, artiglieri, carri armati e almeno 4 missili balistici molto grandi in bianco e nero, mostrati alla folla acclamante, un’arma ancora mai vista, trascinata sotto un più che soddisfatto Kim Jong-un. Tale parata ha evidenziato la potenza delle nuove forze armate. Nonostante tali grandi festeggiamenti per i nuovi missili balistici, la Corea del Nord ha mostrato in una precedente parata avvenuta nel mese di Ottobre, un altro missile intercontinentale, molto più grande di quest’ultimi, rientranti tutti nel grande progetto del Leader di ampliare l’arsenale militare a disposizione della Corea del Nord e migliorarne anche le abilità militari. (cit. BBC)

SM