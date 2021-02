UNESCO: Lingua Madre come diritto dell’umanità

12:36 – Per festeggiare la Giornata Mondiale della Lingua Madre, tenutasi ieri Domenica 21 Febbraio 2021, l’UNESCO ha deciso di pubblicare una serie di post su Twitter che celebrino l’identità nazionale attraverso l’uso della Lingua Madre. Sul sito si legge: “Le lingue sono ciò che siamo. Proteggere questa identità è una questione di diritti umani!“, in molte lingue tra le quali lo spagnolo, il cinese, il francese e l’inglese. Nella pagina UNESCO in spagnolo sono stati pubblicati una serie di post, in cui emerge la lotta che è stata intrapresa per proteggere e mantenere vivo l’uso della lingua madre, infatti si legge che “I ragazzi e le ragazze dovrebbero imparare nella lingua che parlano a casa. Ma in tutto il mondo, a molti studenti viene insegnata una lingua che non è la loro lingua madre, il che può influire sulla loro capacità di apprendimento”, inoltre secondo UNESCO “I contenuti nelle lingue indigene consentono diritti come l’accesso alle informazioni”. (cit. UNESCO_es)

SM