Palermo, 2 escursionisti salvati sul Monte Pellegrino

Nella serata del 23 Febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Monte Pellegrino, nel comune di Palermo, per il recupero di due escursionisti. I due ragazzi, durante un’escursione lungo un sentiero di una boscaglia, anche a causa del sopraggiungere del buio, hanno perduto l’orientamento e non sono riusciti ad individuare il percorso di ritorno. Le squadre, intervenute con il supporto del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e del personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno individuato i 2 uomini i quali, una volta raggiunti, sono stati accompagnati a valle al sicuro. Non si sono registrati feriti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70506