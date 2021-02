India, Modi: in vigore nuove Linee guida e Codice Etico per social media

10:42 – Il governo del Primo Ministro, Narendra Modi, ha deciso di regolamentare i contenuti sui social media dell’India, in particolar modo per i siti con più utenti, quali Facebook, WhatsApp e Twitter, attraverso le nuove Linee guida per gli intermediari e Codice Etico per i media digitali approvate Giovedì dalle autorità locali entrate subito in vigore. “Le regole richiederanno che le grandi società di social media istituiscano un meccanismo di riparazione dei reclami e entro tre mesi nominino nuovi dirigenti per coordinarsi con le forze dell’ordine”, scrive AL-JAZEERA, con lo scopo di rendere le società di social media “più responsabili e affidabili”, inoltre i contenuti dannosi dovranno essere rimossi entro 36 ore dalla ricezione di un ordine legale. A tali restrizioni si aggiunge l’obbligo delle società di fornire assistenza in sonde o altri incidenti relativi alla sicurezza informatica entro 72 ore dalla ricezione della richiesta, è obbligatorio disabilitare entro un giorno qualsiasi post che ritrae un individuo in un atto o comportamento sessuale e, ove possibile, è necessario rivelare l’originatore di un messaggio o di un post quando legalmente ordinato. I grande colossi dei social, Facebook e Twitter, hanno risposto positivamente alle nuove restrizioni, ottimo strumento per contrastare le nuove sfide di internet e salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini. Tali regole vengono applicate anche per le piattaforme video, quali Netflix e Prime Video di Amazon, che dovranno classificare i contenuti in cinque categorie in base all’età degli utenti, così come i mezzi d’informazione. (cit. AL-JAZEERA)

