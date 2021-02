Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione. Basilicata e Molise rossa

Anche se l’incide di contagiosità, in base a quanto dice ISS è inferiore ad uno si sta assistendo ad una accelerazione della fase epidemiologica e quindi urgono misure urgenti di contrasto al covid.

L’Istituto Superiore di Sanità in un suo report dice testualmente: “Dopo un’iniziale peggioramento, questa settimana l’epidemia entra in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale (fonte Agenzia Dire)”.

In base ai dati il Governo ha quindi deciso che Lombardia, Piemonte e Marche diventano zona arancione mentre Basilicata e Molise zone rosse. Osservato speciale resta l’Umbria che è regione a rischio alto, in quanto ha un focolaio nelle zona a forte restrizioni individuata nella provincia di Terni.

C’è il timore che senza le misure disposte si sarebbero aggravate le condizioni per quel che riguarda la disponibilità di posti per gli ammalati da covid-19. Il tutto aggravato dal caos che regna nel settore dei vaccini, dove tra i predecessori vanno ricercati i responsabili della situazione odierna.

FMP