Covid. Berlusconi: Risarcimenti subito per settore turismo

(DIRE) Roma, 1 Mar. – “Ci sono molti fenomeni che destano preoccupazione. La chiusura delle scuole rappresenta un grosso sacrificio per i bambini e per le loro famiglie, il ritorno alle zone rosse, un anno dopo il primo lockdown, getta nello sconforto migliaia di imprenditori e interi settori, come quello del turismo, che speravano di poter ripartire. Abbiamo chiesto e pretendiamo dal governo che siano dati risarcimenti subito e in quantita’ sufficiente. In una settimana gia’ abbiamo ottenuto un piccolo successo: il rinvio delle scadenze fiscali che dovevano essere pagate oggi, un rinvio proposto da Forza Italia e’ diventato realta’. Sarebbe un controsenso chiedere tasse a chi non ha potuto incassare”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, collegato via Zoom con gli eurodeputati di Forza Italia, il viceministro e i nuovi sottosegretari di Fi. (Anb/ Dire) 17:54 01-03-21