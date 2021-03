PIL. Eurostat: Italia -1,9% a fine 2020, terzo peggior calo in UE

Ufficio statistico: scorso anno -6,6% in zona euro, -6,2% in UE

(DIRE) Bruxelles, 9 Mar. – I dati Eurostat del quarto trimestre del 2020 hanno registrato un calo del 1,9 per cento del Pil in Italia, terzo per entita’ dopo Irlanda (-5,1 per cento) e Austria (-2,7 per cento). Romania (+4,8 per cento) e Malta (3,8 per cento) i Paesi che hanno visto il Pil aumentare in controtendenza rispetto agli altri Paesi Ue. Il calo del Pil nell’Eurozona si fissa su una media del -0,7 per cento (0,5 per cento nell’Unione europea). Il calo registrato ha seguito la forte ripresa del terzo trimestre 2020 e si calcola che, in tutto il 2020 il Pil abbia subito una diminuzione del 6,6 per cento nell’area euro e del 6,2 per cento nell’Europa dei 27. (Pis/Dire) 17:33 09-03-21