Covid. Coldiretti: basta file al supermercato, approvvigionamento cibo garantito

(DIRE) Roma, 13 Mar. – "L'approvvigionamento di cibo e bevande e' assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila industrie alimentari e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica". E' quanto afferma la Coldiretti nell'invitare ad evitare le file ai supermercati che si sono create con l'annuncio della stretta di Pasqua per l'avanzare dei contagi. "Le attivita' della filiera alimentare dai campi agli scaffali – sottolinea la Coldiretti – non si fermano con impegno quotidiano di oltre 3 milioni di persone nell'Italia anche in rosso e arancione. Un sistema che – continua la Coldiretti – ha dimostrato la sua efficienza durante tutte le fasi piu' acute di diffusione della pandemia durante la quale non e' mai mancato il cibo sugli scaffali e nelle dispense delle famiglie. Occorre dunque evitare inutili file che – precisa la Coldiretti – favoriscono gli assembramenti ed aumentano il rischio della diffusione del contagio ma anche mettono inutilmente sotto stress il sistema dei rifornimenti e i lavoratori coinvolti. Con l'attuale emergenza l'invito alla distribuzione commerciale e' quello di privilegiare sugli scaffali prodotti Made in Italy duramente colpiti dalle chiusure a singhiozzo della ristorazione che ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di 11,5 miliardi nell'ultimo anno per le mancate vendite di cibo e bevande . Un drastico crollo dell'attivita' che – sottolinea la Coldiretti – pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualita' che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. "Le limitazioni alle attivita' di impresa devono dunque prevedere un adeguato sostegno economico lungo tutta la filiera" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel chiedere a cittadini ed operatori economici di aderire con atti concreti alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali le mozzarelle con il latte italiano al posto di quelle ottenute da cagliate straniere, salumi ottenuti con la carne dei nostri allevamenti, frutta e verdura nazionale ed olio extravergine Made in Italy al 100%". (Com/Rai/ Dire) 18:14 13-03-21