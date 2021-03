DL Sostegni. Bernini: Punto di partenza, serve catena risarcimenti

(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Abbiamo apprezzato l’impegno e la competenza con cui il ministro Franco si sta muovendo sul fronte dei risarcimenti dentro il perimetro dei 32 miliardi stabilito dal precedente governo e approvato in dicembre col voto unanime del Parlamento”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, che continua: “Ma per Forza Italia il decreto Sostegni rappresenta solo l’inizio di un percorso di misure progressive che dovranno garantire una netta e percepibile discontinuita’ col passato. Il primo segnale il mondo produttivo lo avra’ grazie a un meccanismo di erogazione delle risorse molto piu’ rapido e capillare. Non basta: noi faremo la nostra parte per migliorare questo decreto in Parlamento, nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie indicate dal governo: allo stesso tempo, pero’, abbiamo detto che servira’ subito un nuovo forte scostamento di bilancio, di almeno venti miliardi, cui dovranno seguire altri consistenti sostegni, per garantire alle imprese di non soccombere proprio nell’ultima fase della pandemia, quando grazie ai vaccini si intravede la via d’uscita dalla crisi. Gli errori e i ritardi del passato sono una zavorra pesantissima, ma questo non deve costituire un alibi. Quindi per Forza Italia sono necessari anche una moratoria sui mutui e una garanzia pubblica sulle linee di credito, oltre a un patto fiscale che preveda il blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021, a partire dalla Rottamazione ter. Questo governo per tanti imprenditori rappresenta l’ultima speranza: e’ assolutamente vietato tradirla”, conclude. (Com/Tar/ Dire) 17:33 18-03-21