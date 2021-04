(DIRE) Roma, 7 Apr. – Lunedi’ 19 Aprile torna nell’Aula della Camera la proposta di legge di riforma costituzionale sul voto ai 18enni per eleggere i senatori. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il provvedimento ha gia’ avuto il via libera, in prima lettura conforme, da entrambi i rami del Parlamento. (Mar/ Dire) 17:34 07-04-21