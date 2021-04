Vaccino. EMA: in corso valutazione J&J dopo rari casi trombosi

Agenzia: Ma benefici superano comunque rischi effetti collaterali

(DIRE) Bruxelles, 14 Apr. – Il Comitato di sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sta valutando i “rari casi” di trombosi avvenute in seguito alla somministrazione del vaccino Janssen di Johnson&Johnson negli Stati Uniti. Lo ha annunciato l’Ema stessa con un comunicato stampa. “Janssen e’ in contatto con le autorita’ nazionali- ha riferito l’Ema- raccomandando di non utilizzare le dosi” fino all’emissione del parere del Comitato. Nel frattempo, l’Agenzia ha ribadito che i benefici dell’utilizzo dei vaccini anti-Covid “superano largamente i rischi di effetti collaterali” e assicurato di star lavorando a stretto contatto con Janssen e la Food and Drug Administration (Fda) americana per la valutazione dei casi. (Pis/Dire) 16:14 14-04-21