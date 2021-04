Giappone. Covid, oltre 4 mila contagi in ultime 24 ore, record da Gennaio

La Prefettura occidentale di Osaka si conferma la più colpita

(DIRE) Tokyo, 15 Apr. – Secondo l’ultimo bollettino ufficiale diffuso dal ministero della Salute, il conteggio giornaliero dei nuovi casi di coronavirus in Giappone e’ arrivato a 4.312, superando i 4mila per la prima volta dal 28 gennaio. La prefettura occidentale di Osaka si conferma la piu’ colpita da quella che ormai gli esperti concordano nel definire “quarta ondata”, con 1.130 nuovi casi. “I posti disponibili in ospedale ormai stanno finendo e le strutture sanitarie non riescono a fronteggiare il numero sempre crescente di pazienti con sintomi gravi che necessitano di letti in terapia intensiva”, ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Hirofumi Yoshimura. Anche a Tokyo, a meno di cento giorni dalle Olimpiadi, sono stati confermati dal governo metropolitano 591 nuovi contagi, numero in continua crescita nelle ultime settimane. (Jief/Dire) 08:33 15-04-21