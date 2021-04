UK, compleanno privato per la Regina Elisabetta II: si osserverà il lutto

12:27 – Il 21 aprile 1926 nacque a Mayfair, Londra, nel Regno Unito, Elisabetta II regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, figlia maggiore del Duca di York, re Giorgio VI. Il suo compleanno viene solitamente ampiamente festeggiato in tutto il Regno Unito con manifestazioni pubbliche, anche durante il lockdown dovuto alla Pandemia da Coronavirus avvenuto l’anno scorso, vennero trasmessi filmati ritraenti la regina da giovane. Quest’anno a causa del decesso del consorte Filippo, Duca di Edimburgo, la Regina Elisabetta II ha deciso di rinunciare ai festeggiamenti pubblici per il suo 95° compleanno e di continuare ad osservare due settimane di lutto fino a Venerdì 23 Aprile 2021. I festeggiamenti, rispettando rigorosamente il lutto, avverranno in forma privata, probabilmente con alcuni membri della famiglia e “circa 20 dipendenti, soprannominati HMS Bubble“, scrive BBC. Boris Johnson, Primo Ministro del Regno Unito, ha deciso di pubblicare su Twitter un post di ammirazione e auguri per la Regina in questo momento difficile, infatti si legge: “Vorrei inviare i miei più calorosi auguri a Sua Maestà la Regina per il suo 95 ° compleanno. Ho sempre avuto la massima ammirazione per Sua Maestà e per il suo servizio a questo paese e al Commonwealth. Sono orgoglioso di servire come suo Primo Ministro“. I festeggiamenti del “compleanno ufficiale” si terranno a Giugno, probabilmente anch’essi subiranno grandi limitazioni dovute al recente lutto e alla Pandemia di Coronavirus. (cit. BBC)

SM