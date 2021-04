Coronavirus, Egitto: prorogato stato di emergenza per aumento casi

21:12 – Lo stato di emergenza nazionale in Egitto è stato prorogato di altri tre mesi, afferma il Presidente Egiziano Abdel Fattah el-Sisi. Le autorità locali hanno registrato un aumento dei casi di contagio da Coronavirus, che si è trasformata in preoccupazione per l’arrivo di una terza ondata in Egitto, ma “il personale medico si è lamentato della carenza di risorse per far fronte a un’ondata di casi“, scrive AL-JAZEERA. “Le distribuzioni a Sohag includono squadre per condurre visite a domicilio e forniture di ossigeno e ventilatori, mentre gli ospedali hanno ampliato le capacità di ammissione, afferma una dichiarazione del ministero“. L’Egitto ha registrato 221.570 casi di contagio da Coronavirus e 12.998 vittime, tuttavia i numeri potrebbero essere superiori, in quanto nei conteggi ufficiali non sono stati inclusi i test svolti in cliniche private. (cit. AL-JAZEERA)

SM