Brasile. Calano i ricoveri da covid, San Paolo torna a respirare

(DIRE) San Paolo (Brasile), 28 Apr. – Lo Stato di San Paolo, il piu’ popoloso del Brasile, ha registrato in settimana una riduzione del 26,9 per cento nel numero di persone ricoverate in strutture sanitarie a causa del Covid-19.

Stando a dati aggiornati a domenica, il totale dei pazienti in ospedale era di 22.319 persone, di cui 10.556 in unita’ di terapia intensiva e 11.763 in infermeria. Al 25 marzo, i ricoverati era 30.459, ben 8.230 in piu’ di oggi. La riduzione piu’ significativa si registra tra le persone in reparto ordinario, che erano 17.875 un mese fa. In terapia intensiva c’erano invece 12.764 pazienti.

Nonostante il calo, il tasso di occupazione delle postazioni in Unidade de tratamento intensivo (Uti), con le quali si trattano i pazienti in condizioni piu’ gravi, resta del 79 per cento nell’area metropolitana di San Paolo e del 80,7 per cento in tutto lo Stato.

Lo scorso sabato palestre, saloni di bellezza, ristoranti e bar sono tornati ad aprire in quella che e’ stata definita la “fase di transizione” del Piano San Paolo di contrasto alla pandemia. Le attuali misure restrittive resteranno in vigore per una settimana, fino al prossimo primo maggio.

Rispetto alla fase attuale la segreteria di Salute dello Stato ha reso appunto noto che San Paolo si trova al momento nella fase di transizione del suo Piano, che e’ stata adottata a fronte dell’inversione della tendenza relativa all’aumento dei ricoveri.

Nel frattempo, la segreteria ha ribadito che, nonostante il calo, “e’ fondamentale che anche con la riduzioni degli indici della pandemia la popolazione mantenga le misure di distanziamento, l’uso delle mascherine protettive e il lavaggio delle mani”.

Dall’inizio della pandemia nello Stato di San Paolo si sono verificati 2.834.321 casi di positivita’ al Covid-19 e 92.693 decessi.

(Jom/ Dire) 16:10 28-04-21