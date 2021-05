Vaccino. La Russia approva lo Sputnik “light” monodose

Mosca pronta a sostenere sospensione brevetti farmaci anti-covid

(DIRE) Roma, 6 Mag. – Da Mosca arriva il semaforo verde per la versione “light” del suo vaccino di punta contro il Covid-19, lo Sputnik V. Il nuovo farmaco sara’ somministrato in una singola dose contro le due che prevede la sua versione base. Lo hanno annunciato il ministero della Sanita’ della Russia, il Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia Gamaleya e il Fondo russo per gli investimenti diretti, secondo cui lo Sputnik Light e’ efficace al 79,4% rispetto al 91,6% della sua versione a due dosi. La Russia sarebbe intanto pronta a sostenere l’idea di sospendere i brevetti sui vaccini anti coronavirus. “C’e’ un’idea in Europa che, a mio parere, merita attenzione: una deroga alla protezione della proprieta’ intellettuale dei brevetti per i vaccini contro il Covid-19” ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro in videoconferenza con la vice-prima ministra Tatyana Golikova. “Questa idea -ha aggiunto Putin- e’ in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, che prevedono la revoca del brevetto in circostanze straordinarie”, come quella della pandemia da coronavirus. (Fde/ Dire) 16:32 06-05-21