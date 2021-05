Elettricità, Libano: spento generatore di 1\4 energia per mancato pagamento

12:46 – In Libano la “compagnia energetica responsabile di circa un quarto della fornitura di elettricità“, scrive BBC, ha deciso di spegnere i suoi generatori in quanto il Paese deve pagarle più di $ 100 milioni da circa 18 mesi. La grave crisi economica e politica che il Libano sta vivendo, ha causato regolari interruzioni di corrente e molti cittadini sono stati costretti a rivolgersi a ditte private. La situazione politica del Libano è altamente instabile, in quanto non è stato formato un Governo da nove mesi. Tale situazione ha portato scompensi in tutti il territorio nazionale, tanto che la compagnia energetica si è vista costretta a chiudere questa mattina il generatore di elettricità a seguito di mancati pagamenti. L’azienda afferma di aver dato al Libano proroghe e piani di pagamento molto flessibili, data la grave situazione vissuta dal Paese, purtroppo alla fine hanno dovuto decidere a malincuore di spegne il generatore. Il Libano ha bisogno di 3.500 MW di energia elettrica, tuttavia la capacità energetica totale del Paese è di circa 2.200 MW, di cui circa 370 MW erano prodotti dal generatore spento oggi. (cit. BBC)

SM