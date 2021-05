Associazione Dedalo e Borgo Nocille partecipano a “EU Green Week” con evento “Changing Life”

12:16 – Per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Dedalo parteciperà alla EU Green Week, quest’anno vertente sul tema “INQUINAMENTO ZERO – più salute per le persone e per il pianeta”. In collaborazione con l’Associazione Borgo Nocille, l’Associazione Dedalo realizzerà l’evento “Changing Life” per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche e gli effetti dell’inquinamento. L’evento si aprirà con una inaugurazione a cavallo, realizzata da cavalieri e amazzoni che percorreranno le tipiche strade sterrate calabresi, fino a raggiungere il Borgo di Nocille, dove pittori emergenti immortaleranno l’evento. I visitatori potranno percorrere le strade dell’antico Borgo di Nocille degustando prodotti enogastronomici tipici calabresi. Le visite guidate nel Borgo riporteranno il visitatore in tempi antichi, quando i lussi dell’epoca moderna erano ancora in itinere, lontano dalla civiltà e dal mondo moderno, Nocille conserva i sapori, gli odori e i saperi dei tempi passati. Al punto ristoro si potrà assaggiare maccheroni al ragù, zuppa di fagioli, mandorle e pane del forno come da tradizione contadina, il Menù preparato dalle Associazioni utilizza risorse naturali e locali.L’evento si propone di consolidare l’unicità dei linguaggi della natura, della pittura e dello sport per un dibattito / confronto sul ruolo dell’inquinamento nelle diseguaglianze sociali ed economiche. L’Associazione Dedalo desidera valorizzare le attività culturali e di prodotti biosostenibili, per stimolare e denunciare l’inquinamento fisico, chimico e psicologico, lo scambio di conoscenze e opinioni tra partecipanti per costruire cooperazione per il futuro a Inquinamento zero.

SM