UE. Meloni: Al lavoro con Orban per un’Europa confederale

Leader FdI: Lavoriamo a maggioranza per difendere sovranità stati

(DIRE) Bruxelles, 24 Giu. – “La nostra intenzione è quella di lavorare a una maggioranza affinché nasca un’Europa confederale che rispetti il principio di sovranità dei singoli Stati nazionali”: lo ha riferito la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti che le chiedevano conto dell’incontro di ieri sera a Bruxelles con Viktor Orban, premier ungherese e leader del partito conservatore Fidesz. “L’Europa non può occuparsi di argomenti che dovrebbero essere gestiti da Roma, tematiche dunque più vicine al cittadino” ha continuato Meloni, invocando “la responsabilità di Bruxelles di occuparsi in maniera efficace di politica estera, dato che in Libia si procede ancora in ordine sparso”. (Pis/Dire) 18:48 24-06-21