Vaccino. Campania, oltre 1,8 mln gli immunizzati

(DIRE) Napoli, 5 Lug. – Sono 1.884.319 i cittadini campani ad aver ricevuto anche la seconda dose di vaccino anti covid 19. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania. In totale, rende noto, sono 5.260.692 le somministrazioni effettuate con 3.376.373 cittadini raggiunti, al momento, dalla sola prima dose.

In termini percentuali sono state somministrate il 90,95% delle dosi consegnate pari a 5.784.120.

Nella giornata di oggi, i dati sono aggiornati alle 17, sono state effettuate 46.447 vaccinazioni, suddivise in 9.947 prime dosi e 36.500 seconde.

Su base territoriale da segnalare il superamento del milione di somministrazioni nel salernitano, per la precisione .000.334.

Napoli e la sua provincia resta la zona con il maggior numero di cittadini raggiunto dal farmaco (2.647.939), seguono Caserta (878.710), Avellino (423.336) e Benevento (302.301). (Gup/Dire) 18:35 05-07-21