Covid. Salvini: Invochiamo buon senso, non chiusure ad Agosto

(DIRE) Napoli, 13 Lug. – “Usciremo a testa alta da questo stramaledetto Covid, usiamo il buonsenso. Prudenza, regole, ma senza vivere prigionieri della paura. C’è chi parla di chiusure ad agosto, lo stesso De Luca invocava chiusure già ad agosto. Invochiamo il buonsenso, ma non possiamo far morire di terrore, di chiusura e paura il popolo campano e quello italiano”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini oggi a Battaglia (Salerno) per promuovere la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. (Nac/ Dire) 12:28 13-07-21