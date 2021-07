Covid. Salvini: Green pass? Ne parleremo se e quando necessario

(DIRE) Milano, 15 Lug. – “Green Pass? Ne parleremo se e quando ce ne sarà necessità”. Ad affermarlo è il leader della Lega Matteo Salvini, oggi in visita a Milano, che interviene sul tema della certificazione vaccinale per accedere a ristoranti o mezzi pubblici, sulla scia del ‘modello francese’. La posizione del segretario del Carroccio si allinea con quella del presidente lombardo Attilio Fontana, che nel pomeriggio aveva sottolineato come parlare di green pass ora fosse “fuori luogo”, al contrario della sua vice Letizia Moratti, convinta che ogni strumento per difendere i cittadini sia “positivo”. Adesso, “chiediamo attenzione e rispetto delle regole- prosegue Salvini- ma non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo”. Dunque, “se ce ne sarà necessità, investiremo in sicurezza”, ma “vogliamo garantire agli italiani un’estate di salute e di lavoro”. Anche perché “fortunamente la situazione è positiva, grazie a Draghi e Figliuolo”, conclude. (Run/ Dire) 19:34 15-07-21