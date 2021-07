Coronavirus, Sydney: cittadini in lockdown prolungato per aumento contagi

09:23 – Per via della continua crescita dei contagi e del basso tasso di vaccinazione, le autorità australiane hanno deciso di prolungare il lockdown di Sydney fino al 28 Agosto, anziché fino al 30 Luglio 2021, mentre Melbourne conclude il suo quinto lockdown. Le autorità ritengono che tale prolungamento sia necessario per mantenere i cittadini al sicuro e sconfiggere il Coronavirus il più velocemente possibile. A differenza degli altri lockdown, questa volta sarà impedito agli abitanti del centro di uscire dai propri quartieri, inoltre, scrive ANSA, per “chi vive da solo sarà permesso creare una “bolla per single” con un’altra persona“. Le forze dell’ordine aumenteranno “gli sforzi per garantire il rispetto delle misure“, inoltre è stato chiesto ai cittadini di segnalare coloro i quali infrangono le regole. (cit. ANSA)

SM