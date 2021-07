Tokyo 2020. Pallavolo: gli azzurri battono il Giappone 3-1

Tokyo. Importante vittoria per 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21) contro il Giappone per la Nazionale Italiana che questa sera si è resa protagonista di una bella prova corale. Zaytsev e compagni dopo essersi portati in vantaggio sul 2-0 hanno avuto un parziale momento di appannamento nel terzo. Superate le difficoltà gli azzurri sono stati bravi a riprendere in mano le redini del gioco e a chiudere in proprio favore la gara che così li porta a quota due vittorie e 5 punti. Il Giappone come da tradizione ha venduto cara la pelle resistendo strenuamente, ma alla fine si è dovuto arrendere a una certa superiorità del gruppo tricolore.

Blengini che ha ritrovato in sestetto Simone Giannelli lasciato precauzionalmente a riposo contro la Polonia, ha schierato poi Zaytsev opposto, Michieletto e Juantorena schiacciatori, Anzani e Galassi centrali, Colaci libero.

Giappone schierato con Sekita in palleggio, Nishida opposto, Ishikawa e Takahashi schiacciatori, Onodera e Yamauchi i centrali.

Primo set ben giocato dagli azzurri che nel complesso hanno espresso una buona pallavolo. Il Giappone comunque non ha mai mollato ribattendo colpo su colpo non permettendo agli uomini di Blengini di accumulare un vantaggio rassicurante se non nel finale quando sul 24-19, fallita la prima palla set, Giannelli e compagni hanno chiuso sul 25-20.

Secondo set ancora con gli azzurri bravi a gestire il gioco sin dalle prima battute e qualche sussulto dei nipponici. Nella fase centrale del parziale il +6 (19-13) si è rivelato un vantaggio sufficiente ad arrivare in fondo a una frazione chiusa sul 25-17 dopo aver fallito un primo set ball.

Terzo parziale con partenza lanciata dei nipponici (4-1) poi riacciuffati sul 6-6 (8-8, 9-9) fino al primo sorpasso azzurro sul 10-9. Da quel momento in poi i ragazzi di Blengini hanno cominciato a gestire un minimo vantaggio che sembrava poter essere sufficiente. In realtà i padroni di casa sono stati bravi a non mollare e sul 17-17 hanno raggiunto gli azzurri. Da quel momento è cominciato un testa a testa (22-22, 23-23) che alla fine ha premiato i nipponici davvero bravi a crederci sempre fino al 25-23 che è valso il 2-1.

Nel quarto, partenza lanciata dell’Italia portatasi subito sull’ 8-1, col passare dei minuti però il vantaggio si è ridotto fino al +3 (10-7, 12-9). Il recupero dei nipponici ha sancito un nuovo, momentaneo, black out degli uomini di Blengini che nonostante le difficoltà si sono riportati sul +6 (18-13). La situazione è stata poi sotto controllo (20-16, 21-18) fino a quando Galassi, alla terza palla match, con un attacco ha decreto la fine del parziale e quindi della gara sul 25-21

ITALIA – GIAPPONE: 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21)

Italia: Juantorena 22, Zaytsev 18, Galassi 11, Giannelli 1, Anzani 11, Michieletto 16, Colaci (L). Sbertoli, Kovar. Ne: Lavia, Piano, Vettori. All: Blengini

Giappone: Onodera 6, Yamauchi 2, Nishida 18, Sekita, Ishikawa 22, Takahashi 5, Yamamoto(L). Takanashi 6, Shimizu 1, Otsuka, Fujii, Lee 3. All: Nakagaichi

Arbitri: Mokry (SVK), Collados (FRA)

Durata set: 28’, 29’, 34’, 30’

Italia: a 4 bs 14 mv 13 et 20

Giappone: a 4 bs 14 mv 5 et 19

BLENGINI: “Si è vista un’Italia che ha giocato meglio tecnicamente, che è riuscita ad avere maggior continuità in ricezione e questo ci ha permesso di dare continuità al cambio palla. Anche in battuta siamo stati bravi. Abbiamo avuto un attimo di smarrimento nel finale di terzo set, ma siamo stati comunque bravi a ricomporci e rimettere la partita sui giusti binari”.

GIANNELLI: “Quando giochi per l’Italia cerchi sempre di stringere i denti e dare tutto anche con qualche problema. Siamo alle Olimpiadi e tutti noi dobbiamo cercare di fare il massimo per questa maglia. Ho ancora male, ma ho tanta fiducia nel nostro staff e insieme monitoriamo la situazione. Dovevamo fare meglio in battuta e ci siamo riusciti, anche se possiamo ancora fare meglio. Vincere è sempre bello”.

JUANTORENA: “Volevamo giocare meglio rispetto all’ultima partita e alla fine ci siamo riusciti. Siamo stati bravi anche dopo quel terzo set andato in quel modo. Oggi soprattutto la battuta ci ha aiutato. Siamo stati bravi a tenere il ritmo alto, questo torneo è davvero molto difficile. Ora la testa è all’Iran per un’altra gara molto importante”.

Calendario Italia – orari di gioco italiani

Italia-Giappone (28/7, ore 12.40), Italia-Iran (30/7, ore 12.40), Italia-Venezuela (1/8, ore 9.25).

Risultati 28 luglio

Pool A: Canada – Iran 3-0 (25-16 25-20 25-22)

Pool B: USA – Tunisia 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23)

Pool B: Argentina – Francia 3-2 (23-25 25-17 25-20 15-25 15-13)

Pool A: Polonia – Venezuela 3-1 (25-16, 25-13, 18-25, 25-16)

Pool A: Italia – Giappone 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21)

Pool B: Brasile – ROC in corso

Gironi

Pool A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran e Venezuela.

Pool B: Brasile, Stati Uniti, ROC, Argentina, Francia, Tunisia.

Formula

Dodici squadre partecipanti divise in due pool da 6. Le prime 4 di ciascuna pool si qualificano per i quarti di finale. La prima di una pool affronta la 4 dell’altra. Le seconde e le terze verranno accoppiate con un sorteggio.

Tokyo 2020 – Pallavolo. Domani per le azzurre c’è l’Argentina

Tokyo. Giornata di riposo per il torneo olimpico femminile che tornerà protagonista domani con le gare valevoli per il terzo turno. La Nazionale Femminile affronterà l’Argentina alle ore 9 locali, le 2 della notte italiana. Le ragazze di Davide Mazzanti si presentano alla sfida con le sudamericane forti dei due successi in altrettante gare; un percorso netto che ha messo in mostra tutto il potenziale del gruppo italiano arrivato in Giappone da vicecampione mondiale.

Per l’Italia sarà importante continuare su questa strada per assicurarsi il passaggio del turno nel più breve tempo possibile.

Nel complesso sono 16 i precedenti tra le due squadre con 16 successi italiani; quella di domani sarà la prima sfida in assoluto ai Giochi Olimpici.

Per quanto riguarda la giornata di ieri da segnalare la seconda sconfitta delle campionesse in carica della Cina subìta contro gli USA, la vittoria a fatica del Brasile al tie-break sulla Repubblica Dominicana; senza problemi invece ROC, Serbia e Corea del Sud.

Risultati 27 luglio

Pool B: ROC – Argentina 3-0 (25-19 25-15 25-13)

Pool B: Cina – USA 0-3 (27-29 22-25 21-25)

Pool A: Giappone – Serbia 0-3 (23-25 16-25 24-26)

Pool B: Italia – Turchia 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15)

Pool A: Brasile – Repubblica Dominicana 3-2 (22-25 25-17 25-13 23-25 15-12)

Pool A: Corea del Sud – Kenya 3-0 (25-14 25-22 26-24)

Programma gare 29 luglio – orari italiani

Pool B: Italia – Argentina ore 2

Pool A: Corea del Sud – Repubblica Dominicana ore 4.05

Pool A: Serbia – Kenya ore 7.20

Pool B: Cina – Roc ore 9.25

Pool A: Giappone – Brasile ore 12.40

Pool B: USA – Turchia 14.45

Classifiche

Pool A: Serbia 2v (6p), Brasile 2v (5p), Giappone e Corea del Sud 1v (3p), Rep. Dominica 0v (1p), Kenya (0v).

Pool B: USA e Italia 2v (6p), Turchia e ROC 1v (3p), Cina e Argentina 0v.