Ambiente, India: inquinamento riduce di oltre 9 anni aspettativa di vita

09:02 – Un gruppo di ricerca ha mostrato, secondo AL-JAZEERA, che “l’inquinamento atmosferico riduce l’aspettativa di vita di oltre nove anni del 40% circa degli indiani“. L’India, in particolare nelle grandi città, ha livelli di inquinamento significativamente elevati, che si sono significativamente espansi nel tempo, peggiorando la qualità dell’aria di molte città. Nel 2019 venne lanciato il programma National Clean Air Program (NCAP), che mira a ridurre del 20-30% i livelli d’inquinamento dell’India, portando così l’aspettativa di vita complessiva a 1,7 anni in più, mentre i per i residenti di Nuova Delhi a 3,1 anni in più. NCAP mira a introdurre delle regole rigorose per ridurre le emissioni industriali e quelle dei veicoli di trasporto, riducendo così l’inquinamento da polveri, grazie a migliori sistemi di monitoraggio. La pandemia di Coronavirus che ha piegato il Paese in questi anni, grazie ai blocchi statali, ha obbligato le persone a non uscire, in tal modo i livelli di inquinamento sono notevolmente diminuiti, soprattutto a Nuova Delhi, classificata tra le città più inquinate del Mondo. (cit. AL-JAZEERA)

