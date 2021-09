Donne. Bonetti: su parità di genere chiarire visione, metodo e azioni

(DIRE) Roma, 5 Set. – “Per la prima volta l’Italia e l’Europa si sono date una strategia per la parità di genere ma dobbiamo chiarire visione di fondo, metodo e azioni. Il covid non ha creato le disuguaglianze di genere, semmai le ha amplificate, svelate e messe in evidenza. Per questo un ‘building back’ non può essere sufficiente, va promosso un nuovo sistema”. Così la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo al 47° Forum The European House – Ambrosetti. “Non c’è possibile sviluppo globale senza richiamare le donne ad esercitare la responsabilità necessaria di concorrere al bene materiale e spirituale delle nostre comunità”, spiega la ministra. Il tema della parità “è socialmente necessario ed utile, perchè si può compiere un’azione storica che può rendere la nostra Europa il volto del pluralismo e delle diversità, è l’unica vera salvezza come ha detto la Von der Leyen”, aggiunge Bonetti. “Bisogna usare come metodo un approccio scientifico – prosegue – e in Italia lo abbiamo fatto per la prima volta con una strategia nazionale su cinque assi: lavoro, reddito, tempo, competenze e leadership”. Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo, la ministra propone decontribuzione del lavoro femminile, incentivi alle imprese che favoriscano la carriera femminile, agevolazioni per l’imprenditoria, riforma congedi parentali, incentivo al rientro al lavoro dopo la maternità, parità salariale. (Sor/ Dire) 18:10 05-09-21