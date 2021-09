11 Settembre. Studio USA: per la guerra al terrorismo spesi 5.800 mld

Previsti altri 2.200 mld per assistenza a veterani e mutilati

(DIRE) Roma, 9 Set. – Le spese militari del governo degli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 Settembre ammontano a 5.800 miliardi di dollari. A stimarlo ricercatori dell’Istituto per gli affari pubblici e internazionali della Brown University di Princeton, che questo mese hanno diffuso uno studio sui costi della “guerra al terrorismo” dal 2001 a oggi. La stima comprende le spese per le operazioni di guerra in Afghanistan, Pakistan, Iraq e Siria (la voce più ingente della spesa, 2.100 miliardi), quelle per la sicurezza interna nella lotta al terrorismo e i costi degli interessi sui prestiti legati alla guerra. Dal calcolo sono escluse le spese per l’assistenza umanitaria e per gli aiuti allo sviluppo. Inoltre, si stima che per l’assistenza medica e per le disabilità dei 4,5 milioni di veterani dei conflitti post 11 settembre il governo statunitense dovrà spendere entro il 2050 almeno 2.200 miliardi. I ricercatori, inoltre, denunciano una mancanza di trasparenza e di chiarezza nella comunicazione dei dati sui costi delle operazioni di guerra da parte del governo. Una mancanza, questa, che dipenderebbe anche dalla suddivisione delle spese tra i vari dipartimenti di Stato. (Maz/Dire) 14:11 09-09-21