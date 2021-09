Ambiente, USA e UE: accordo per ridurre entro 2030 emissioni metano del 30%

10:12 – Le situazioni climatiche estreme che il Pianeta ha vissuto quest’anno, descritte qui, qui e qui, hanno portato gli Stati Uniti e l’Unione Europea a concordare una riduzione di circa un terzo delle emissioni del gas metano, una delle cause del riscaldamento globale, entro la fine del decennio. Il vertice mondiale sul cambiamento climatico che si terrà a Novembre a Glasgow, in Scozia, avrà, secondo AL-JAZEERA, “un effetto significativo sull’energia, l’agricoltura e le industrie dei rifiuti responsabili della maggior parte delle emissioni di metano“. In anticipo sul vertice, USA e UE si sono impegnate per ridurre le emissioni di metano almeno del 30% entro il 2030, sono ancora in corso gli studi degli effetti del gas sul riscaldamento globale. Al vertice di Glasgow, USA e UE chiederanno ad altri Paesi di aderire al documento, tra essi emergono Cina, Russia, India, Brasile, Arabia Saudita, Norvegia, Qatar, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Sud Africa. Scienziati, attivisti dell’ambiente e un crescente sentimento della popolazione, mettono sotto pressione i leader globali nella lotta contro la crisi ambientale. (cit. AL-JAZEERA)

SM