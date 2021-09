UK, rifornimento carburante: legge sulla concorrenza sospesa per ridurre carenza

11:07 – La legge sulla concorrenza del 1998 aiuta le aziende a competere in parità di mercato e i consumatori a poter scegliere tra prodotti di qualità a prezzi inferiori. Il Governo del Regno Unito ha tuttavia deciso di sospendere momentaneamente tale legge, per favorire e aumentare le consegne di carburante alle stazioni di servizio. Il Regno Unito sta vivendo una grave crisi di carburante per via dei ritardi nelle consegne dovuti ai continui lockdown, che limitano, tra le altre cose, il passaggio dei camion, necessari nelle catene di approvvigionamento. La crisi è stata alimentata anche dalla carenza di camionisti, che ha colpito il Paese in più settori. La carenza di carburante ha spinto i consumatori a fare quanto più rifornimento possibile, dando però gravi disagi al servizio, date le lunghe code ai benzinai. La mossa del Governo è stata progettata a tavolino da molto tempo, denominata “Downstream Oil Protocol”, e mira a permette una collaborazione tra aziende, permettendo così un miglioramento dell’approvvigionamento di carburante. (cit. BBC)

