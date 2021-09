Giappone. Covid, governo verso revoca stato di emergenza Giovedì

(DIRE) Tokyo, 28 Set. – È al vaglio del governo in queste ore, anche se la decisione è ormai attesa come certa, la decisione della totale revoca dello stato di emergenza in vigore a Tokyo e in altre diciotto prefetture del paese, in scadenza il 30 settembre dopo essere stato prorogato più volte a partire dallo scorso 12 luglio. Favorevoli alla revoca delle restrizioni, che avrebbe effetto a partire da venerdì 1 ottobre, sia il primo ministro uscente Yoshide Suga che il ministro dello sviluppo economico, con delega al coordinamento delle misure anti Covid del governo, Yasutoshi Nishimura. La decisione formale verrà annunciata in serata ora locale, al termine del vertice in programma con la task force di esperti nominata dal governo in funzione consultiva. (Jief/Dire) 08:31 28-09-21