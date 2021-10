Giappone, Kumamoto: Monte Aso in eruzione genera enorme nuvola di cenere

11:24 – Questa mattina il Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Giappone, tra i maggiori al Mondo, situato nella prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyūshū, ha iniziato ad eruttare energicamente, generando una gigantesca nuvola di cenere, che ha fatto il giro dei social network. Il Governo Giapponese ha tempestivamente avviato le operazioni di sicurezza, impedendo alle persone di avvicinarsi al vulcano in eruzione per almeno 2 km dal cratere, per i rischi legati ai grandi blocchi vulcanici e ai flussi piroclastici. L’ultima eruzione del Monte Aso è avvenuta nel 2019, nel 1964 il vulcano venne inserito nella lista dei “100 famosi monti del Giappone” (Nihon hyaku meizan) di Kyūya Fukada. (cit. AL-JAZEERA)

