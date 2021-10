USA, Ohio: nuova targa commemorativa 1° volo fratelli Wright derisa per errore grafico

10:23 – L’Ohio ha festeggiato il primo volo motorizzato dei fratelli Wright con una targa commemorativa, in cui il Paese veniva elogiato come “luogo di nascita dell’aviazione“, scrive BBC. Poco dopo il lancio della targa commemorativa, gli utenti dei social media si sono sbizzarriti a deridere l’errore grafico sulla targa. L’aereo che trasporta lo striscione con la la scritta “Ohio, Birthplace of Aviation”, era stato disegnato al contrario, la fascia infatti era trasportata dalla parte anteriore del velivolo e non da quella posteriore. I designer, alquanto imbarazzati dall’errore compiuto, hanno tempestivamente provveduto a ruotare l’aereo e le autorità locali, una volta rilasciata una dichiarazione di riconoscimento dell’errore, hanno provveduto a sostituire le targhe con quelle corrette. L’errore, sebbene faccia sorridere, non è raro, in quanto oggi le eliche sono nella parte anteriore dell’aereo, mentre i fratelli Wright le posizionarono in quella posteriore. Tali errori sono comuni nella produzione delle targhe, anche il South Dakota venne deriso per la raffigurazione al contrario di George Washinton sul Monte Rushmore. (cit. BBC)

SM